Саакашвили о коррупционерах: Сажать важно и весной, и осенью, и летом

Отправлять коррупционеров за решетку нужно круглый год. Такое мнение 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.





"Мы в Грузии сажали. И сажать их очень важно и весной, и осенью, и летом. И вообще сезон – он не зависит от месяца года", – сказал он.





У политика Шустер уточнил по поводу зимы.





"Зимой – особенно [нужно сажать]. Зимой крадут с электроэнергии, с газа. Пока есть необходимость сажать – их нужно сажать", – считает Саакашвили.





4 марта во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский напомнил правоохранителям о слогане "Придет весна – сажать будем".





Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год.

