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Михаил Жемчужный написал анархистам: Смело и дерзко поднимите свои головы, свой флаг

Политзаключенный написал проникновенное письмо.

Новость о приговоре в 7 лет для активистов Ивана Комара и Никиты Емельянова разлетелась по белорусским колониям и все, кто мог, откликнулись словами поддержки. Паблик dissidentby опубликовал письмо Михаила Жемчужного, которое он отправил анархистам:

«Добрый день, Иван и Никита! Вот нас и трое. Поверьте - нам будет чем годиться всю дальнейшую жизнь! Я ни минуты не пожалел о своей судьбе. Со временем вы меня поймете. Вы увидите за своими спинами отряды соратников. Вы научитесь побеждать также, как научились ненавидеть врагов. Вы пожертвовали собой, чтобы спасти друга. Вы - герои, вы - патриоты, вы - пример.

Поднимите свои головы, свой флаг, смело и дерзко смотрите в глаза палачей и их прихвостней, и вы увидите их страх.

Победа не за горами! Жму руку. Я с вами и за вас! Слава Героям!»
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