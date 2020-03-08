Об этом сообщили на совместной пресс-конференции министр госбезопасности страны и лидер партии "Союз за перемены" Кемрадж Рамджаттан и министр государственных телекоммуникаций и туризма Гайаны Кэтрин Хьюс, передает DW.





Как пишет местное онлайн-издание Guyana Chronicleв пятницу, 6 марта, речь идет об одном гражданине России, одном гражданине Ливии с российскими корнями и одном гражданине США с российскими корнями, которые, по их собственным словам, работали в Гайане на американский нефтяной концерн ExxonMobil.





По словам Рамджаттана, эти мужчины общались с лидерами оппозиционной "Народной прогрессивной партии" в отеле Mariott и пытались получить доступ к компьютерной системе избирательной комиссии. В свою очередь, министр государственных телекоммуникаций Кэтрин Хьюс добавила, что, по ее сведениям, они также пытались взломать систему телекоммуникаций Гайаны, пишет местное новостное онлайн-издание The Big Smith News Watch.





Сообщается, что при задержании у подозреваемых были изъяты компьютеры и флешки. Их четвертому предполагаемому сообщнику удалось скрыться, и его местонахождение правительству страны на данный момент не известно.





Гайана – англоговорящая страна на северо-восточном побережье Южной Америки.