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Шрайбман: Праймериз может стать самым интересным, что родила оппозиция за 20 лет

Зачем оппозиции праймериз, как может насолить власть и что покажет окончание кампании - об этом политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал в своем телеграм-канале.

Шрайбман: Праймериз может стать самым интересным, что родила оппозиция за 20 лет
Участники праймериз около памятника Тарасу на Парнасе в Городке. Николай Козлов, Юрий Губаревич, Алексей Янукевич, Ольга Ковалькова, Павел Северинец Photo: Uladz Hrydzin (RFE / RL)
Праймериз оппозиции, кажется, идет неплохо. Численность пришедших проголосовать не большая и не маленькая, а обычная для регионального актива. Десяток в небольшом райцентре, сотня - в Витебске. В Гомеле и Бресте будет больше. В Минске могут собрать больше тысячи.

Идея давно витала в оппозиции и вот теперь они рискнули воплотить ее в жизнь. Пока власть не вмешивается, всё идет без сбоев. Процедура хорошо решает три задачи:

- Привлекает плотное внимание СМИ на несколько месяцев, разогревает политизированную публику. Причем СМИ подают и будут подавать это как выборы "единого" от оппозиции. Забывая, что хорошая часть оппозиции (Статкевич и фолловеры с одной стороны и "Говори правду" с другой, а еще куча непримкнувших бойкотистов всех мастей) в этом не участвует.

- Легитимизирует будущего единого среди оппозиционного актива и сторонников. Когда видишь прозрачный процесс избрания, когда там есть твой голос, причем хоть на всех трех стадиях, намного проще и вписаться работать на кампанию этого человека на выборах.

- Дает нам перепись людей, на которых оппозиция может рассчитывать как на активистов в кампании. Полезно и для политиков и для нас, наблюдателей. Наверное, и для местных идеологов с чекистами тоже интересно.

Все это будет работать, если не вмешаются три фактора:

- технические косяки при интернет-голосовании, взломы площадки, накрутки голосов;

- власть начнет разгонять собрания;

- оппозиционеры сами разругаются по процедуре.

Про первое я ничего не знаю, второе вполне вероятно, если собрания будут расти в числе, а третьего могут и избежать. Пока друг с другом общаются дружно, процедуру детально прописали и уважают, некомфортного для оппозиции кандидата Канопацкую исключили на подходе.

Эксперимент может стать самым интересным, что родила оппозиция за последние 20 лет. Это не удивительно, с 2015 года омолодилась или хотя бы сменилась верхушка многих партий и рухов.

Но впереди задача намного сложнее - не расплескать задор, когда кандидата либо не зарегистрируют, либо напишут традиционные 2-3% по итогам.

Разговоры про общенациональную забастовку и протесты от рассвета до заката - это милые иллюзии, в которые не верят сами призывающие. Если умные, то уже должны думать об exi strategy - как на выходе извлечь для себя и своих структур репутационный максимум и закончить кампанию достойнее, чем обычно.

Вот это и будет настоящий тест на зрелость.
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