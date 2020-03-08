Праймериз оппозиции, кажется, идет неплохо. Численность пришедших проголосовать не большая и не маленькая, а обычная для регионального актива. Десяток в небольшом райцентре, сотня - в Витебске. В Гомеле и Бресте будет больше. В Минске могут собрать больше тысячи.





Идея давно витала в оппозиции и вот теперь они рискнули воплотить ее в жизнь. Пока власть не вмешивается, всё идет без сбоев. Процедура хорошо решает три задачи:





- Привлекает плотное внимание СМИ на несколько месяцев, разогревает политизированную публику. Причем СМИ подают и будут подавать это как выборы "единого" от оппозиции. Забывая, что хорошая часть оппозиции (Статкевич и фолловеры с одной стороны и "Говори правду" с другой, а еще куча непримкнувших бойкотистов всех мастей) в этом не участвует.





- Легитимизирует будущего единого среди оппозиционного актива и сторонников. Когда видишь прозрачный процесс избрания, когда там есть твой голос, причем хоть на всех трех стадиях, намного проще и вписаться работать на кампанию этого человека на выборах.





- Дает нам перепись людей, на которых оппозиция может рассчитывать как на активистов в кампании. Полезно и для политиков и для нас, наблюдателей. Наверное, и для местных идеологов с чекистами тоже интересно.





Все это будет работать, если не вмешаются три фактора:





- технические косяки при интернет-голосовании, взломы площадки, накрутки голосов;





- власть начнет разгонять собрания;





- оппозиционеры сами разругаются по процедуре.





Про первое я ничего не знаю, второе вполне вероятно, если собрания будут расти в числе, а третьего могут и избежать. Пока друг с другом общаются дружно, процедуру детально прописали и уважают, некомфортного для оппозиции кандидата Канопацкую исключили на подходе.





Эксперимент может стать самым интересным, что родила оппозиция за последние 20 лет. Это не удивительно, с 2015 года омолодилась или хотя бы сменилась верхушка многих партий и рухов.





Но впереди задача намного сложнее - не расплескать задор, когда кандидата либо не зарегистрируют, либо напишут традиционные 2-3% по итогам.





Разговоры про общенациональную забастовку и протесты от рассвета до заката - это милые иллюзии, в которые не верят сами призывающие. Если умные, то уже должны думать об exi strategy - как на выходе извлечь для себя и своих структур репутационный максимум и закончить кампанию достойнее, чем обычно.





Вот это и будет настоящий тест на зрелость.