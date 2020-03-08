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На ОНТ запустили программу «Двое из дворца» о Лукашенко

На ОНТ в субботнем выпуске новостей запустили программу «Двое из дворца» об Александре Григорьевиче Лукашенко.

Продолжительность рубрики чуть более 10 минут. Две журналистки Анна Пыж и Наталья Стельмах в ней восторженно рассказывают о том, как прошла неделя главы государства. С кем встречался, что он делал, что говорят его гости. Причем это неформальные съемки, а не «официозные». Камера на штативе не стоит, оператор и журналист постоянно ходят вслед за героями. 

Такая же программа в 2018 году появилась в Российской Федерации, она называется «Москва. Кремль. Путин». Задача данной программы показать Владимира Владимировича Путина с «человеческим лицом». Такая же цель стоит и перед белорусским аналогом.
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