Павел Северинец победил на праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы, которые прошли в Витебске 7 марта.





Процедура проходила в конференц-зале четырехзвездочного отеля «Лучеса», аренда которого стоила 120 рублей. Примечательно, что когда-то гостиница отказала в аренде зала для форума предпринимателей, а теперь предоставляет его силе, которая выбирает конкурента Лукашенко на будущих выборах.

Народу собралось гораздо больше, чем в Городке, так что регистрация затянулась. Всего для участия в праймериз зарегистрировались 110 человек. Пришло, с учетом журналистов и блогеров, конечно, больше. Однако, если взять всё население Витебска, то можно посчитать, что в процедуре определения единого кандидата в нашем городе приняли участие около 0,03 процента жителей.





Однако и такому количеству пришедших кресел в конференц-зале, которых было примерно 65, не хватило. Пришлось кандидатам отдать свои стулья электорату. Первым понес какой-то женщине стул Павел Северинец. Его примеру волей-неволей последовали остальные участники праймериз, уже успевшие усесться.

После этого кандидаты, стоя, коротенько (минут на пять) рассказали о себе и о том, как собираются бороться за власть. Затем начали принимать вопросы из зала. Порядок был следующий: сначала задавались вопросы, которые кандидаты записывали. После того, как был задан последний вопрос, политики начали отвечать.





Каждый, естественно, отвечал на те вопросы, на которые посчитал нужным. В результате некоторые вопросы остались вовсе без ответов, что вызывало негодование у задавших их людей. Вопросы, впрочем, зачастую были достаточно оригинальными: например — как претенденты собираются защищать народ Беларуси от биометрических паспортов.





По окончании прений началось голосование. Получить бюллетени могли те, кто зарегистрировался заранее, для этого нужно было предъявить паспорт. Девять зарегистрировавшихся возможностью проголосовать почему-то не воспользовались.

В итоге в прозрачной урне для голосования оказался 101 бюллетень. Каждый из них счетная комиссия предъявила собравшимся. Расклад получился следующий: за сопредседателя оргкомитета БХД уроженца Витебска Павла Северинца проголосовали 66 человек; за исполняющего обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова — 15; за руководителя движения «За Свободу» Юрия Губаревича — 15; за вице-председателя Партии БНФ Алексея Янукевича — 4. На одном бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов, так что его признали недействительным.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Таким образом, Павел Северинец набрал 66%. Это практически вдвое больше, чем любой из его конкурентов. В то же время единственной независимой кандидатке, выдвинутой сбором голосов, сопредседателю Северинца в БХД Ольге Ковальковой, витебляне не отдали ни одного голоса.









После встречи в Витебске участники праймериз отправились в Новополоцк, где сегодня также прошло голосование. Там зарегистрировались 71 человек, а проголосовали 68. Северинец получил 37 голосов, Губаревич — 26, Козлов — 3, Янукевич — 2, Квалькова опять ни одного.

Помимо таких встреч проголосовать за единого кандидата от оппозиции позже будет возможно в интернете.







