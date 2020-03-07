Каковы же планы относительно нефтяной независимости Беларуси?

Диверсификация поставок энергоносителей! Нет – зависимости от одного рынка нефти. США и чуть ли не все соседи – практически выстроились в очередь, чтобы освободить Беларусь от энергетической зависимости от России. Такое впечатление могло создаться у слушателей совещания Александра Лукашенко.









«Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе, выгодные для них вопросы решаются гораздо проще», – заявил Александр Лукашенко.





Утверждая очевидное, официальный лидер приказал освободиться от российской энергетической зависимости. Мол, даже на ближайших союзников нельзя рассчитывать, когда заходит речь о черном золоте. Специалисты советуют не пенять на одну только Москву.





Ольга Харламова, политолог:





«Были определенные сложности и в 2007-2008, 2011-2012 годах. Если бы в то время в той ситуации было принято соответствующее политическое эффективное решение, мы бы уже имели диверсифицированные поставки в Республику Беларусь».





И это тот редкий случай, когда Лукашенко согласен со специалистами относительно того, кто в этом виноват:





«Мы сами виноваты в том, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к таким результатам».





Кажется уже, имеем уйму альтернатив. Это два танкера из Азербайджана, поставки компаний российского олигарха Михаила Гуцериева и партия от меньших российских компаний, которая придет по железной дороге из Клайпедского порта. Впечатляет? Нет, потому что имеем всего миллион тонн нефти на весь март. Поскольку белорусские НПЗ могут переработать четыре миллиона тонн в месяц, на экспорт почти ничего не остается.





Валерия Костюгова, политолог, экспертное сообщество «Наше мнение»:





«Мы работаем, прежде всего, на внутренний рынок с очень небольшими неизвестно насколько выгодными продажами за границу. Скорее всего размеры экспорта нефтепродуктов сократятся. Вместе с тем, как будет дорожать российская нефть, и будет расти эта альтернатива, процентов до десяти… ну, может, семи».





Но официально планируется нарастить альтернативу даже до 60%. Остаток все же надеются в дальнейшем приобретать в России. Экспорт нефтепродуктов в разные годы составлял от 6% до чуть ли не 10% белорусского ВВП. Похоже на то, что эти времена прошли.









Александр Лукашенко:





«Я рассчитываю, что в программе на следующую пятилетку будет создан план, как снизить значение условий поставок нефти для формирования ВВП».





Первый серьезный сигнал о возможности такой альтернативы – заявление польского оператора трубопровода «Дружба». Компания приняла решение подготовить местный отрезок трубопровода, чтобы иметь возможность поставлять нефть в нашу страну. В начале года, когда Минск в отчаянии искал нефть, цитируя нашего вице-премьера, «во всех странах мира», Варшава коротко отказала: нет технической возможности поставок. Что изменилось?





Мариуш Маршалковски, редактор Biznes Alert, Варшава:





«За день до решения о начале технических работ на трубопроводе произошла встреча секретаря энергетического департамента США с Петром Наимским, отвечающим за стратегическую энергетическую инфраструктуру в Польше. Польская сторона подтвердила готовность помочь Беларуси в диверсификации поставок нефти. Здесь мы говорим прежде всего об американской нефти».





То есть к призыву Минска соседи отнеслись всерьез, только когда Лукашенко встретился с госсекретарем США Майком Помпео. После этого, уже в Мюнхене, тот подчеркнул значение нашего региона для США.





Майк Помпео, госсекретарь США:





«Я хочу объявить, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса США мы готовы выделить до миллиарда долларов центрально- и восточноевропейским странам «Инициативы трех морей». Наша цель довольно проста: делать инвестиции в энергетический сектор и защищать свободу и демократию в мире», – цитирует Помпео Reuters.





Проблема в том, что Беларусь в эту инициативу трехморья не входит. Зато к этому объединению присоединились наши северные соседи. И здесь для нас интереснейшая – Рига, которая имеет определенный долг перед Минском.





«Компания проиграла Беларуси суд, она должна Беларуси за слитую нефть очень приличные деньги с учетом пени и штрафных санкций», – считает Ольга Харламова.





Минск надеется и получить компенсацию за фактически украденные 400 тысяч тонн технической нефти, и использовать трубопровод для импорта из порта в Венстпилса куда дешевле, чем железнодорожные поставки, которые имеем сейчас. Упоминался и южный путь – трубопровод Одесса–Броды, который идет как раз до Мозырского НПЗ. Он почти готов, только инфраструктуру достроить, как с польской стороны, так и с латвийской – везде нужны основательные работы.





Сергей Жбанов, экономист:





«Поэтому неслучайно в конце этого совещания возник риторический вопрос: а давайте сейчас найдем спонсора проектов. Отлично! У нас, как всегда, планов уйма, осталось только спонсора найти. Где-то на миллиард, если подсчитать все эти технические моменты. А это примерно, напомню, чтобы нашим зрителям было более понятно, столько стоила модернизация всех наших НПЗ – тот самый миллиард долларов!»





Конечно, такую сумму ради диверсификации нашей экономики никто так просто не даст. Минск может на что-то рассчитывать только при определенных условиях.





Валерия Костюгова:





«Если европейские страны или какие-то другие финансовые институты будут убеждены политическим руководством центральноевропейских стран в том, что этот инфраструктурный проект на самом деле нужен».









В чем вопрос? Вот же говорит руководитель страны: хотим строить целую инфраструктурную сеть и хотим независимости от России. Да в том, что европейцы слышат такое не первый раз.





Мариуш Маршалковски:





«Дело в том, что существует очень малое доверие к Беларуси как к партнеру. Лукашенко не однажды – я припоминаю почти 18 заявлений с 2001 года – 18 раз Лукашенко говорил о желании диверсифицировать поставки нефти. И они никогда не были реальными».





Потому что всегда удавалось договориться с Москвой. Кремль вроде бы уступал Минске, давал дешевые энергоносители и еще сильнее привязывал Беларусь к России. Поверит ли Запад Лукашенко? Зависит только от него. Сделать первый шаг – купить пробную партию американской нефти. На самом деле поговорить с балтийскими странами. Ведь несмотря на громкие заявления, в литовском Министерстве энергетики нам сообщили, что к ним из Беларуси по делу возобновления работы трубопровода никто не обращался.







