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Эрдоган закрыл беженцам морской путь в Европу

Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Евросоюза через Эгейское море. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Строителев/РИА Новости

Утверждается, что такое решение связано с указанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Закрытие морского пути объяснено заботой турецкого правительства о безопасности беженцев.

29 февраля Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и уже не закроет свои двери. После этого турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что Анкара пропустила в страны Европы через свои границы более 100 тысяч беженцев, которые прибыли в провинцию Эдирне, граничащую с Грецией на северо-западе страны.

На границе нелегальные мигранты ночуют на открытом воздухе. Сообщалось о многократных стычках с полицией и попытках мигрантов прорваться через границу, в том числе с использованием коктейлей Молотова.
lenta.ru
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