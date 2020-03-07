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МИД Литвы призвал страны ЕС не участвовать в параде в Москве 9 мая

Глава МИД Литвы заявил, что РФ не участвует в урегулировании конфликтов, а только развивает их.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече министров иностранных дел ЕС в Загребе обратился к коллегам из стран Евросоюза с просьбой отказаться от участия в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве — т.н. Параде Победы.

Парад в Москве, 2019 год

В заявлении литовской дипломатии говорится, что майский парад в Москве не будет исключительно празднованием окончания войны. «России нравятся символы, и целью парада будет также празднование побед ее нынешней военной политики», — сказал глава дипломатии Литвы.

Линас Линкявичюс подчеркнул, что нет никаких причин менять отношение ЕС к России, потому что Кремль не меняет свою внешнюю политику. По его словам, россияне демонстрируют свою силу не только в регионе, но и в мире. «Запад не может рассчитывать на партнерство с этой страной, потому что она не участвует в урегулировании конфликтов, а только развивает их», — заявил глава МИД Литвы, отметив, что речь идет не только об Украине или Грузии, но и о Сирии и Ливии.
polskieradio.pl
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