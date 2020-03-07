Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.





С соответствующим предложением выступил глава ДНР Денис Пушилин, а депутаты на сегодняшнем заседании Народного совета единогласно за него проголосовали.

До сих пор в ДНР было два государственных языка — русский и украинский. Но, как отметили в парламенте, "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.

Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.



