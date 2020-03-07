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Сподобился: Клинтон закрутил роман с Левински, чтобы отвлечься от работы

Экс-президент США Билл Клинтон считает свои отношения со стажером Белого дома Моникой Левински "непростительной ошибкой" во время нахождения на посту президента в 1995 году, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание Metro.


Об этом Клинтон рассказал в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, которая выходит в эфир на стриминговом сервисе Hulu.

По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом отвлечься от работы.

Бывший американский лидер признался, что с помощью него он пытался в течение многих лет "справиться со своими проблемами".

В свою очередь Хиллари Клинтон в интервью для фильма заявила, что измена мужа нанесла по ней сильный удар.

Политик рассказала, что ей было "очень больно", когда она узнала о лжи супруга.

"Я не могла в это поверить", - сказала Х.Клинтон.
ru.oxu.az
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