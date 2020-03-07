



Об этом Клинтон рассказал в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, которая выходит в эфир на стриминговом сервисе Hulu.





По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом отвлечься от работы.





Бывший американский лидер признался, что с помощью него он пытался в течение многих лет "справиться со своими проблемами".





В свою очередь Хиллари Клинтон в интервью для фильма заявила, что измена мужа нанесла по ней сильный удар.





Политик рассказала, что ей было "очень больно", когда она узнала о лжи супруга.





"Я не могла в это поверить", - сказала Х.Клинтон.



