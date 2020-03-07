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"Возьмите, пожалуйста, меня замуж", Жительница «города невест» предложила Путину руку и сердце

Девушка заметила, что питает нежные чувства уже давно.


В ходе сегодняшнего визита главы РФ Владимира Путина в Иваново произошёл один забавный момент. В это время президент осматривал городскую поликлинику, после чего вышел к людям просто пообщаться.

Одна молодая горожанка не побоялась подойти к Путину поближе, после чего предложила ему взять её замуж.

— Возьмите, пожалуйста, меня замуж, — смело заявила девушка, встретившись с главой государства.

– Любопытное предложение, – задумчиво отреагировал президент на своеобразное предложение руки и сердца.

Интересно, что после этого дама продолжала проявлять настойчивость в устройстве своей судьбы, и подарила Владимиру Путину свою фотографию. А фотография та оказалась со смыслом.

– Я передала Владимиру Владимировичу своё фото с телефоном на обратной стороне. Посмотрим, что из этого получится, – сказала девушка, в один момент из простой горожанки превратившись в знаменитость. Теперь все её так и называют – «невеста Путина».


Она заметила, что питает нежные чувства уже давно и решила наконец попытать счастья, передав ему свою фотографию. Помощники российского лидера заверили, что показали фото Путину, но о его реакции они не рассказали.
progomel.by
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