



В ходе сегодняшнего визита главы РФ Владимира Путина в Иваново произошёл один забавный момент. В это время президент осматривал городскую поликлинику, после чего вышел к людям просто пообщаться.





Одна молодая горожанка не побоялась подойти к Путину поближе, после чего предложила ему взять её замуж.





— Возьмите, пожалуйста, меня замуж, — смело заявила девушка, встретившись с главой государства.





– Любопытное предложение, – задумчиво отреагировал президент на своеобразное предложение руки и сердца.





Интересно, что после этого дама продолжала проявлять настойчивость в устройстве своей судьбы, и подарила Владимиру Путину свою фотографию. А фотография та оказалась со смыслом.





– Я передала Владимиру Владимировичу своё фото с телефоном на обратной стороне. Посмотрим, что из этого получится, – сказала девушка, в один момент из простой горожанки превратившись в знаменитость. Теперь все её так и называют – «невеста Путина».









Она заметила, что питает нежные чувства уже давно и решила наконец попытать счастья, передав ему свою фотографию. Помощники российского лидера заверили, что показали фото Путину, но о его реакции они не рассказали.



