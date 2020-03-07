Александр Гурьянов. Фото – «Мемориал»





В 80-ю годовщину принятия решения об убийстве польских офицеров в Катыни мы спросили историка Александра Гурьянова, кто в современной России отрицает факт Катынского преступления.





— На сайте РИА Новости вышла статья авторства Владислава Шведа. В тексте он утверждает, что исполнителями Катынского расстрела были немцы. Вы знаете, кто такой Швед?





— Во-первых, Швед не является историком, а до 1991 года был 2 секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Литвы. Он был чиновником высокого ранга.





Среди тех, кто отрицает Катынское преступление, нет достойных историков. Там есть профессора истории, но они специализируются в других областях. Я встретил их на встрече, где они представили свои тезисы и попытались сослаться на архивные исследования, которых не существует. Одним словом, это шарлатаны, которые, кроме того, не имеют формальной организации.





Единственным человеком, который знал подробности катынского дела, был умерший три года назад Сергей Стрыгин. Он был тем, кто поддерживал своих старших коллег знаниями, фальсифицируя факты. Вместе со Шведом они написали в 2005 году совместную ключевую публикацию, опровергающую Катынь.









Стрыгин был помощником другого негативиста – Юрия Мучина, которому он передал результаты своего исследования, на основе которого Мучин и писал свои книги о русофобии.





— Почему РИА Новости опубликовало эту статью о Катыни именно сейчас?





Во-первых, нельзя сказать, что сейчас все российские СМИ накрыло волной публикаций, отрицающих Катынскую трагедию. Позавчера в широко читаемой и уважаемой газете «Ведомости» я опубликовал свой текст о Катыни в совершенно противоположном духе. И это было не по моей инициативе – сама газета попросила меня написать эту статью.





Я не исключаю, что публикация Шведа может быть реакцией на публикацию в «Ведомостях».





Независимые СМИ намного слабее проправительственных, но они пытаются противодействовать. И они делают это прямо сейчас, в том числе в связи с недавними заявлениями Владимира Путина о фальсификации истории.





Негационисты, кроме прочего, в своих публикациях делают упор на аргументы, которые уже давно опровергнуты, рассчитывая на неосведомленность общества и незнание фактов. Я думаю, что авторы, отрицающие советскую вину, не являются официальными представителями государства, но они по-прежнему действуют с его молчаливого согласия.





Справка

Александр Гурьянов – глава польской программы правозащитного общества «Мемориал», редактор книги о польских военнопленных, которые захоронены в Медном, а также автор публикаций, посвященных теме депортации поляков в СССР. Историк был гостем конференции «Katyń Pro Memoria», организованной Центром польско-российского диалога и согласия, которая состоялась 5 марта 2020 года.



