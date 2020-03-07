+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Двух членов саудовской королевской семьи обвиняют в госизмене

В случае подтверждения обвинений задержанным может грозить пожизненный срок или смертная казнь.


Два родственника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержаны по подозрению в государственной измене. Об этом, в пятницу, 6 марта сообщила газета The WallStreet Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что задержаны наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед. В их домах после задержания также прошли обыски.

Это не первое задержание членов королевской семьи в Саудовской Аравии за последние годы. В 2017-м десятки родственников были помещены под стражу Высшим комитетом страны по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем. Как он сам позже заявил журналистам, большинство из них согласились на сделку и передали правительству часть своих активов.
Korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru