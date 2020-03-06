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В Германии установят памятник Ленину

В Германии суд разрешил установить памятник Ленину. Двухметровую статую вождя мирового пролетариата намерена установить в городе Гельзенкирхен у своего офиса марксистско-ленинская партия Германии, сообщает Euronews.

О своих планах марксисты объявили еще в середине февраля. Однако категорически против выступили городские власти, сославшись на то, что памятник закроет вид на историческое здание, находящееся неподалеку.

Суд же принял решение в пользу партии. Там назвали решение суда «очередной великой победой Владимира Ильича» и заявили, что поставят памятник 14 марта.

Как сообщает издание, статуя была изготовлена в 1930-х годах в Советском Союзе и какое-то время находилась на территории Чехии. Партия приобрела ее на аукционе и привезла в Гельзенкирхен.

Городские власти планирует обжаловать решение суда.
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