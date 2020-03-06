Путин о президентстве: Разве можно от этого устать? Одно удовольствие

«Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — заявил Путин.





Он поблагодарил людей за оказанное ему доверие. «Без поддержки вообще работать невозможно начиная с 2000-х годов. Если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать», — сказал он.





Путин заявил, что, по его мнению, в стране необходимо обеспечить сменяемость власти, и напомнил слова ветерана из Санкт-Петербурга, предлагавшего снять ограничение на президентский срок.





«Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но сейчас важнее стабильность, спокойное развитие страны», — отметил российский президент.





Путин добавил, что когда страна «наберется уверенности», накопит ресурсы, тогда «совершенно точно» необходимо обеспечить сменяемость власти. «А сейчас закрепить», — добавил он.





Путин также заверил, что не готов пойти на неприемлемые для страны меры, чтобы сохранить свои полномочия.





«Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал Путин, отвечая на вопрос о своей возможности возглавить Госсовет.





По словам Путина, для России губительны не только двоевластие, но и отказ от сильной президентской власти, без которой «в стране будет плохо». Так он отреагировал на предложение перейти к парламентской форме правления в стране. «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе», — сказал президент





Путин стал исполняющим обязанности главы государства 31 декабря 1999 года после досрочного ухода Бориса Ельцина. В марте 2000 года он победил на выборах президента. На свой второй срок Путин был избран в марте 2004 года.





В 2008 году после избрания президентом Дмитрия Медведева Путин возглавил правительство. В 2012 и 2018 годах он снова побеждал на выборах главы государства. Его президентские полномочия истекают в 2024 году.