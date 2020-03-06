Согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» будут собирать баллы, всего можно набрать 100 баллов: первые 10 баллов будут распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать». 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил. Кандидаты на «единого» планируют проехать 56 городов, где местные жители смогут проголосовать за своего кандидата.





На участие в праймериз заявки подали шесть человек: Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая, Алексей Янукевич, Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. 4 марта штаб «Народного голосования» (праймериз) исключил Анну Канопацкую из гонки.





Голосование проходило в школе искусств Городка. До голосования кандидаты полтора часа выступали перед собравшимися местными жителями, которых пришло немного — около десяти человек. В голосовании захотели принять участие лишь восемь, пишет TUT.BY





Четверо из них проголосовали за Губаревича, трое — за Северинца, один — за Янукевича.





— А это вполне реальный срез того, как люди относятся к оппозиции. Оппозиция есть, а народ где? — прокомментировала результаты голосования местная жительница Елена.



