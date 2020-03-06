Эксперт: Турция демонстрирует изменения в правилах игры в военных конфликтах
Специалист утверждает, что именно турецкая сторона "произнесла последнее слово" в военной практике.
Массовое использование беспилотных летальных аппаратов стало "последним словом" не только в войне в Сирии, но и во всех военных конфликтах на данный момент. Об этом эксперт Института Национальной памяти Николай Замикула сообщает в эксклюзивном материале для ZN.UA.
"Для нанесения ударов по силам Асада Турция прежде всего применила артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты. Массовое использование последних стало новым словом не только в сирийском конфликте, но и вообще в военной практике. Аналитики и эксперты с интересом наблюдают за происходящим в воздухе над Идлибом", - заявил эксперт.
Замикула добавил, что успехи турецкого "роя дронов" могут не только удостоверить высокий военный потенциал Анкары, но и продемонстрировать изменения в правилах игры, которые господствуют в современных военных конфликтах.
"1 марта они (Турция – ред.) уничтожили две сирийские Су-24, которые пытались противодействовать турецким операциям. 3 марта такая же участь постигла еще один самолет режима", - отмечает эксперт.
По мнению Замикулы, результаты воздушного боя над Идлибом убедительно свидетельствуют турецкое преимущество.
18:12 06/03/2020
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