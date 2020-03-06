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К партизанской войне с кем готовятся белорусские и британские военные?

2 марта в Беларуси начались совместные белорусско-британские военные учения под кодовым названием "Зимний партизан", которые продлятся до 14 марта.

К партизанской войне с кем готовятся белорусские и британские военные?
фото с сайта Минобороны
Напомним, в Беларусь приехали 28 морских пехотинцев из Великобритании. Такие учения в нашей стране проходят впервые.

Связаны ли учения с брекзитом? Раздражают ли они Москву? Являются ли очередным симптомом "изменения вектора" белорусской внешней политики? 

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.
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