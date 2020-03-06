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Инициатива представителя "пятой колонны": "Триединство русского народа следовало бы записать в Конституцию России"

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал писатель, глава витебской организации «Русский дом» Андрей Геращенко.

«Вся наша бело-красно-белая оппозиция говорит по-русски, как и многие бандеровцы на Украине. Поэтому важен и факт признания единства русских, белорусов и украинцев, триединства Русского мира", - считает Геращенко. 

Напомним, Госдума на заседании в четверг, 5-го марта, приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка. 

Концепция триединого русского народа (большого русского народа) это идеологическая концепция, не имеющая научного подтверждения. Она основана на представлении о русском народе как совокупности жителей исторической Руси — великороссов, малороссов и белорусов, считающихся ветвями единого народа. В Российской империи она обладала официальным статусом. Официальное вытеснение концепции русского триединства в пользу положения о существовании трёх отдельных народов связывают с развитием украинского и белорусского национальных движений и советской национальной политикой, на смену которой после распада СССР пришли интересы построения наций в независимых государствах.  Но, как видим, далеко не всем этот процесс нравится.  
"Белорусский партизан"
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