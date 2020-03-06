С кем и зачем Виктор Лукашенко летал в Эмираты?

По информации телеграм-канала NEXTA, среди пассажиров самолета был Виктор Лукашенко, олигарх Алексей Олексин и еще четыре человека. Belsat.eu выяснял, что известно о людях, которые вместе с сыном главы Беларуси посещали Абу-Даби.





«Никогда не было частного самолета»

Самолет, который летал в Абу-Даби, был выпущен на заводе Gulfstream Aerospace в США, пишет TUT.by. Впервые он поднялся в воздух 16 апреля 2019 года. В сентябре 2019 года Gulfstream G550 покинул США и оказался в аэропорту Вены, откуда прилетел в Минск.





Блогер NEXTA сообщал, что частный самолет с ливреей в цветах государственного флага был приобретен через австрийскую компанию, его перагнали в Минск, после чего он якобы стал «собственностью Лукашенко».





Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт эту информацию опровергла, подчеркнув, что частных самолетов у Лукашенко «никогда не было, нет и сейчас».





В октябре 2019 года бизнес-джет с бортовым номером EW-001PJ совершил полет из Минска в Варшаву, где тогда проходила Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Белорусскую делегацию в столице Польши возглавлял первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко.





С 28 октября по 8 ноября 2019 года бизнес-джет находился в Абу-Даби – в тот период ОАЭ посещал Александр Лукашенко с сыновьями.









Снова в Абу-Даби самолет с белорусским флагом отправился 29 февраля 2020 года.





По информации TUT.by, когда бизнес-джет в сентябре 2019 года летел из Вены в Минск, в его карточке было указано, что заказчиком самолета стала австрийская компания Eolinus Beteiligungsverwaltung.





Собственником Eolinus Beteiligungsverwaltung является малоизвестный бизнесмен Алексей Лысенков – соучредитель и директор нескольких фирм в России. Одна из этих фирм – московское ООО «Юларус», 99% которой принадлежит эстонской NT Marine.





По данным РБК, NT Marine в свою очередь связано с белорусским олигархом Николаем Воробьем. Сама австрийская Eolinus Beteiligungsverwaltung зарегистрирована в Вене по одному адресу с двумя компаниями, которыми владеет дочь олигарха Екатерина Воробей.





Как утверждает TUT.by, ранее этот бизнес-джет также был замечен у олигарха Алексея Олексина – партнера Николая Воробья по «Бремино Групп».





Согласно телеграм-каналу NEXTA, Олексин был одним из пассажиров Gulfstream G550, который 4 марта вернулся из Абу-Даби в Минск. Также среди пассажиров были Виктор Лукашенко, Полина Головина, Сергей Зеленкевич, Сергей Микулич и Вячеслав Осипенко.

















Что связывает всех этих людей с Виктором Лукашенко и ОАЭ?



Олигархи-фавориты

Алексея Олексина и Николая Воробья называют новыми фаворитами Александра Лукашенко среди олигархов. В последние годы они получили беспрецедентные привилегии в различных сферах бизнеса.





Олексину Лукашенко дал исключительные права в сфере торговли табаком. Компании олигарха «Энерго-Оил», в частности, позволили создать единую товаропроводную сеть – именно так появились скандально известные киоски «Табакерка». А компания Воробья «БелКазТранс» получила монопольный контроль над транзитом угля через Беларусь.





Кроме того, Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев являются совладельцами (каждый имеет по ⅓ в уставном фонде) компании «Бремино Групп», которая занимается развитием мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремина-Орша». Через различные привилегии, полученные от государства, СМИ называют этот комплекс «оршанском оффшором».





Олексина, Воробья и Зайцева в СМИ считают лицами, приближенными к Виктору Лукашенко. Например, согласно СМИ, Зайцев ранее работал помощником Виктора Лукашенко.





#1#





Олексин в свою очередь поддерживает развитие байкерского движения, что является известным хобби Виктора Лукашенко. Фестивали H.O.G. Rally Minsk организовывает московский байкерский клуб Iron Birds, которым руководит скандально известный российский бизнесмен Артем Чайка, и белорусская компания «Мото Ивент».





Половина компании «Мото Ивент» принадлежит Дмитрию Павловичу – топ-менеджеру Олексина, а половина – россиянину Александру Китаеву, близкому к Артему Чайке.





О дружбе Артема Чайки и Виктора Лукашенко известно давно – они неоднократно появлялись вместе на байкерских слетах. В прошлом году Виктор Лукашенко вместе с Олексиным посетили мотофестиваль H.O.G. Rally в Воронеже.





Интересы в ОАЭ у Олексина также существуют – согласно «Ежедневнику», в этой арабской стране он владеет компаниями Petrotrade и Broker.





Звезда спортивной бюрократии

Полина Головина – генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси. Напомним, что президентом НОК является Александр Лукашенко, а первым вице-президентом – Виктор Лукашенко.





В свои 29 лет Полина Головина сделала блестящую карьеру в сфере спортивной бюрократии. В 2012 году девушка окончила МГЛУ и сразу попала в Белорусскую федерацию парусного спорта. БФПС тогда возглавлял Игорь Рачковский – экс-глава Госпогранкомитета, которого СМИ называли другом и сослуживцем Виктора Лукашенко.









Головина сначала была специалистом по международным отношениям, а потом – пресс-секретарем федерации. Кроме того, она работала для сайта НОК и освещала Олимпийские игры в качестве репортера.





С 2016 по 2020 год Головина была генсеком Белорусской федерации парусного спорта. В январе 2020 года Александр Лукашенко предложил Головину на должность генерального секретаря НОК. Уже через три дня после назначения Полина Головина вместе с Виктором Лукашенко посетили Лозанну по делам олимпийского комитета.





Интересная деталь: по данным NEXTA, самолет EW-001PJ возвращался из Абу-Даби в Минск через Киев, где приземлился 3 марта. Действительно, на следующий день сайт НОК сообщил, что Полина Головина посетила с рабочим визитом Украину.





А вот про визит в ОАЭ на сайте НОК информации нет – очевидно, что к делам олимпийского комитета он отношения не имел.





Таинственный помощник

Сергей Зеленкевич также входит в руководство НОК – он помощник первого вице-президента Виктора Лукашенко.





Виктор Лукашенко (слева) и Сергей Зеленкевич (справа) в Варшаве





Но это лишь одно из его амплуа. На самом деле 37-летний Зеленкевич к спорту никакого отношения не имеет – он профессиональный дипломат. Зеленкевич окончил Московский государственный институт международных отношений, работал секретарем отдела Африки и Ближнего Востока управления Азии и Африки МИД Беларуси, а потом занимал должность второго секретаря посольства в ОАЭ (занимает ли он эту должность до сих пор – неизвестно).





Зеленкевича можно увидеть чуть ли не на всех фотоотчетах с визитов Виктора и Александра Лукашенко в ОАЭ.





#2#





Но Зеленкевич не просто дипломат. В июне 2018 г. он сопровождал Виктора Лукашенко во время его «дружеского визита» в Чечню, где старший сын Александра Лукашенко встречался с Рамзаном Кадыровым.





Сам Виктор Лукашенко говорил: вместе с ним в Грозный приехали те, кто в Беларуси управляет силовыми подразделениями. Что в этой компании делал профессиональный дипломат, специализирующийся на Ближнем Востоке, – остается только догадываться.





Причем чеченские СМИ представили Зеленкевича как «руководителя аппарата помощника президента по национальной безопасности» – то есть как руководителя аппарата Виктора Лукашенко.





Однако и это еще не все. В интернете можно найти раздел Зеленкевича на Linkedin. Там помимо работы в посольстве в ОАЭ указана еще одна должность – советник в УП «Тетраэдр».





УП «Тетраэдр» – это предприятие военно-промышленного комплекса Беларуси, созданное в 2001 году. «Тетраэдр» специализируется на разработке радиоэлектронных систем вооружения, а также на модернизации зенитных ракетных систем.





Ранее СМИ писали, что «Тетраэдр» занимался в том числе модернизацией систем ПВО в странах Ближнего Востока.





Кроме всего этого Зеленкевич еще и игрок любительской хоккейной команды «Бастион» Президентского спортивного клуба. В «Бастионе» также играет и Виктор Лукашенко.





Играет вместе со старшим сыном белорусского президента и еще один пассажир EW-001PJ, что прилетел 4 марта из Абу-Даби в Минск – Сергей Микулич.





Правда, чем он занимается помимо игры в хоккей – неизвестно. Также не удалось найти информацию о Вячеславе Осиповиче – еще одном пассажире рейса, на котором летел Виктор Лукашенко.









Александр Лукашенко регулярно посещает Абу-Даби вместе с сыновьями Виктором и Николаем. Глава Беларуси приезжает в ОАЭ не только с рабочими визитами, но и для того, чтобы ненадолго «отойти от повседневной жизни» и «обмакнуть ноги в залив».





Виктор Лукашенко приезжает в ОАЭ и отдельно – например, он неоднократно посещал гран-при по автогонкам «Формула-1» в Абу-Даби.