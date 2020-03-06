Украинского депутата отправили на карантин по коронавирусу

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Из-за встречи с французским политиком, который сейчас находится в реанимации из-за коронавируса

Нардепа ОПЗЖ Олега Волошина изолируют после встречи с парламентарием Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас лежит в реанимации из-за коронавируса.

Об это сообщает нардеп от ЕС Виктория Сюмар в своем Facebook.

«После брызганья слюной с визгом о „соросятах-поросятах“ депутата Волошина все-таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов», — пишет она.

Волошин встретился с парламентарием 27 февраля.

«Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата», — приводит сообщение удаленного поста из Фейсбука депутата Европейская правда.

А вчера, 5 марта, 68-летнего Рейтцера госпитализировали с подозрением на коронавирус, которое подтвердилось после анализов.

Сейчас депутат находится в реанимации, а его состояние «считается серьезным», заявляет французский парламент. Там уже проводят внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с Рейтцером.
Источник: nv.ua
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