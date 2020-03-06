Украинского депутата отправили на карантин по коронавирусу

Нардепа ОПЗЖ Олега Волошина изолируют после встречи с парламентарием Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас лежит в реанимации из-за коронавируса.





Об это сообщает нардеп от ЕС Виктория Сюмар в своем Facebook.





«После брызганья слюной с визгом о „соросятах-поросятах“ депутата Волошина все-таки изолировали. Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов», — пишет она.





Волошин встретился с парламентарием 27 февраля.





«Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата», — приводит сообщение удаленного поста из Фейсбука депутата Европейская правда.





А вчера, 5 марта, 68-летнего Рейтцера госпитализировали с подозрением на коронавирус, которое подтвердилось после анализов.





Сейчас депутат находится в реанимации, а его состояние «считается серьезным», заявляет французский парламент. Там уже проводят внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с Рейтцером.