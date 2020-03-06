Новый российский премьер приедет в Минск





Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в Москве на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.





"Необходимо завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года и обсудить ее на очередном заседании Межправсовета 10 апреля в Минске", - сказал Мишустин.





В целом премьер-министр России положительно оценил динамику евразийской интеграции.





"Сформирована правовая основа союза, Евразийской экономической комиссии переданы весомые полномочия, достигнуты конкретные результаты формирования общих рынков и налаживания производственно-сбытовых цепочек, - отметил российский премьер. - Идет формирование четырех самых важных работ - это свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы".





"Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов. Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства, если хотите, функции локомотива евразийской интеграции", - добавил Мишустин.