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Новый российский премьер приедет в Минск

Проведение Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза запланировано на 10 апреля в Минске.


Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в Москве на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Необходимо завершить работу над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года и обсудить ее на очередном заседании Межправсовета 10 апреля в Минске", - сказал Мишустин.

В целом премьер-министр России положительно оценил динамику евразийской интеграции. 

"Сформирована правовая основа союза, Евразийской экономической комиссии переданы весомые полномочия, достигнуты конкретные результаты формирования общих рынков и налаживания производственно-сбытовых цепочек, - отметил российский премьер. - Идет формирование четырех самых важных работ - это свобода движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы".

"Мы абсолютно открыты к новым инициативам по совершенствованию работы союзных органов. Россия здесь готова взять на себя все необходимые обязательства, если хотите, функции локомотива евразийской интеграции", - добавил Мишустин.
Источник: belta.by
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