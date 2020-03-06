Его опубликовало издание gs.by в YouTube, пишет the-village.me





В своей речи Надежда в поэтичной форме озвучивает главе государства проблемы страны, которые ее волнуют.





Женщина рассказывает о катастрофической ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, тревожится по поводу китайцев, которые «уничтожили Сибирь», а теперь «перебрались к нам».





Также Надежда обращает внимание Лукашенко на то, что: «Коршуны сожрали всю птицу, котов, малых козлят, ягнят… У нас нет лягушек — им негде обитать. Нет стрекоз, бабочек, кузнечиков».





Наконец, женщина переходит к коммунальным проблемам и заканчивает свою речь такими словами: «Можете меня казнить, но я хочу, чтобы все жили достойно, так, как вы говорите с экрана».







