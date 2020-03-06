+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Мы катимся в пропасть" Беларуска записала трогательное обращение к Лукашенко

"До вас не достучаться, письма не доходят, прямой линии общения с народом у вас нет. Может, сейчас вы меня услышите". Пожилая слонимчанка Надежда Пугаева написала обращение к Лукашенко и зачитала его на видео.

"Мы катимся в пропасть" Беларуска записала трогательное обращение к Лукашенко
Его опубликовало издание gs.by в YouTube, пишет the-village.me

В своей речи Надежда в поэтичной форме озвучивает главе государства проблемы страны, которые ее волнуют. 

Женщина рассказывает о катастрофической ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, тревожится по поводу китайцев, которые «уничтожили Сибирь», а теперь «перебрались к нам». 

Также Надежда обращает внимание Лукашенко на то, что: «Коршуны сожрали всю птицу, котов, малых козлят, ягнят… У нас нет лягушек — им негде обитать. Нет стрекоз, бабочек, кузнечиков».

Наконец, женщина переходит к коммунальным проблемам и заканчивает свою речь такими словами: «Можете меня казнить, но я хочу, чтобы все жили достойно, так, как вы говорите с экрана».
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru