"Мы катимся в пропасть" Беларуска записала трогательное обращение к Лукашенко
"До вас не достучаться, письма не доходят, прямой линии общения с народом у вас нет. Может, сейчас вы меня услышите". Пожилая слонимчанка Надежда Пугаева написала обращение к Лукашенко и зачитала его на видео.
Его опубликовало издание gs.by в YouTube, пишет the-village.me
В своей речи Надежда в поэтичной форме озвучивает главе государства проблемы страны, которые ее волнуют.
Женщина рассказывает о катастрофической ситуации в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, тревожится по поводу китайцев, которые «уничтожили Сибирь», а теперь «перебрались к нам».
Также Надежда обращает внимание Лукашенко на то, что: «Коршуны сожрали всю птицу, котов, малых козлят, ягнят… У нас нет лягушек — им негде обитать. Нет стрекоз, бабочек, кузнечиков».
Наконец, женщина переходит к коммунальным проблемам и заканчивает свою речь такими словами: «Можете меня казнить, но я хочу, чтобы все жили достойно, так, как вы говорите с экрана».
"Белорусский партизан"
12:31 06/03/2020
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