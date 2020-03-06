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И что случилось? Лукашенко неожиданно перенес встречу с российскими пропагандистами

Встреча Александра Лукашенко с большой группой российских редакторов влиятельных СМИ была запланирована на 12 марта, но в этот день она не состоится.

Об этом сообщил в программе "Дай Дудя" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Что повлияло на решение Лукашенко, пока неизвестно.

Напомним, минувшей осенью глава Беларуси дал большое эксклюзивное интервью Алексею Венедиктову.
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