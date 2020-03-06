И что случилось? Лукашенко неожиданно перенес встречу с российскими пропагандистами
Встреча Александра Лукашенко с большой группой российских редакторов влиятельных СМИ была запланирована на 12 марта, но в этот день она не состоится.
Об этом сообщил в программе "Дай Дудя" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Что повлияло на решение Лукашенко, пока неизвестно.
Напомним, минувшей осенью глава Беларуси дал большое эксклюзивное интервью Алексею Венедиктову.
11:36 06/03/2020
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