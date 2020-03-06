



Похищение, принудительное возвращение, пытки и кампания запугивания. Во всем этом принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн обвиняла своего бывшего мужа, миллиардера и эмира Дубая, шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. В четверг ее утверждения были признаны установленными фактами в серии постановлений британского Высокого суда.





Шейх Мохаммед просил не публиковать решение суда, но суд отклонил его апелляцию, признав, что решение отвечает общественным интересам. Суд постановил, что правитель Дубая "не был открыт и честен с судом".





В заявлении, выпущенном после публикации решений суда, шейх Мохаммед указал: "Как глава правительства, я не мог участвовать в процессе установления фактов в суде. Это привело к выпуску заключения "об установлении фактов", в котором история неизбежно излагается лишь с одной стороны".





Шейх заявил, что продолжает считать этот процесс своим частным делом, и обратился к СМИ с призывом не вторгаться в жизнь своих детей.





Судебное разбирательство по этому громкому делу продолжалось восемь месяцев. В итоге суд постановил, что шейх Мохаммед несет ответственность за похищение двух своих дочерей, Латифы и Шамсы, и за их принудительное возвращение в ОАЭ.





Принцесса Шамса, одна из дочерей шейха Мохаммеда, сбежала из британского поместья семьи в Суррее, графстве на юге Англии, в 2000 году. Но позже ее поймали агенты шейха в Кембриджшире, предположительно ввели ей успокоительное, а затем вывезли обратно в Дубай, где она продолжает находиться в заключении.





Полиция Кембриджшира хотела посетить Дубай в рамках расследования похищения принцессы, но запрос британских полицейских был отклонен.





Сестра Шамсы, принцесса Латифа, предприняла две безуспешные попытки сбежать от отца - в 2002 и 2018 годах. После первой попытки побега отец вернул ее на родину, где она три года провела в заключении.





В 2018 году 33-летняя Латифа попыталась сбежать во второй раз, но ее поймали в море у побережья Индии и снова вернули в Дубай, где она остается под домашним арестом до сих пор. Суд счел заслуживающими доверия утверждения о применяемом к Латифе физическом насилии, равнозначном пыткам, о чем она рассказала в видеозаписи, сделанной перед второй попыткой побега.





Судья постановил, что шейх Мохаммед "продолжает поддерживать режим, посредством которого обе женщины лишаются свободы".





45-летняя принцесса Хайя, сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II, вышла замуж за шейха Мохаммеда (сейчас ему 70) в 2004 году. Она стала шестой и самой младшей из его жен. У них есть двое общих детей в возрасте семи и 11 лет.





Сначала Хайя верила Мохаммеду, который называл принудительное возвращение двух его пытавшихся сбежать дочерей спасением и говорил, что теперь они находятся в безопасности с семьей.





Но к началу 2019 года принцесса Хайя начала что-то подозревать и высказала свои подозрения вслух. После этого агенты шейха начали кампанию, чтобы запугать ее.





В частности, суд заслушал показания о том, что на подушку Хайе дважды клали оружие со снятым предохранителем, а также о том, что ее угрожали вывезти из дома в тюрьму в отдаленной пустыне на вертолете.





Высокий суд Лондона пришел к выводу, что с конца 2018 года шейх Мохаммед предпринимал действия, чтобы запугать жену, и побуждал других делать это от его имени.





Бегство принцессы Хайи

В апреле 2019 года Хайя бежала в Британию, взяв с собой двоих детей. Как она заявила в суде, завуалированные угрозы со стороны мужа заставили ее усомниться в собственной безопасности, а также вызвали опасения, что ее детей могут похитить и насильственно вернуть в Дубай.





По ее утверждению, в мае 2019 года шейх Мохаммед сказал ей, что она с детьми никогда не будут в безопасности в Англии.





В суде также было заявлено, что шейх использовал свои связи в СМИ для публикации серии негативных статей о принцессе. Большинство из них, по ее словам, полностью не соответствовали действительности.





Шейх Мохаммед является влиятельной фигурой на Ближнем Востоке. Именно при нем Дубай привратился в популярное направление для туристов, а также деловым и развлекательным центром.