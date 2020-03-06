Тонкие отношения: пресс-секретарь Мингорисполкома послала прессу "на х..."
Аккредитованный журналист «Радио Свобода» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался получить комментарий руководства администрации Центрального района Минска по поводу сноса одного из частных домов по улице Тимирязева в Минске.
фото: minsknews.by
"Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный приём к заместителю главы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день — 4 марта.
Однако сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, просто не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария от Дениса Жибуля не будет", — рассказал Александр Дащинский пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов.
ОО «БАЖ» обратилось к чиновникам за комментариями, но так и не смогло их получить.
Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию.
После этого ОО «БАЖ» не смогло дозвониться на служебный телефон чиновника. Мы попытались получить комментарий в пресс-службе Минского горисполкома, но всю первую половину дня на телефонные звонки там никто не отвечал.
Представителю ОО «БАЖ» удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сообщила, что находится в отпуске и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего допустила в разговоре грубую нецензурную брань и повесила трубку.
БАЖ приводит расшифровку записи разговора (она естьв редакции):
БАЖ: Добрый день!
Мохор: Здравствуйте!
БАЖ: Елена, правильно?
Мохор: Слушаю Вас.
БАЖ: Это Вас беспокоит Белорусская ассоциация журналистов. Мы пишем материал о том, что вчера журналист «Радио Свабода»…
Мохор: Можно, я вас перебью немножко. Я в отпуске нахожусь.
БАЖ: Я понял. Скажите, пожалуйста, как тогда связаться с пресс-службой?
Мохор: Телефон 218-02-93.
БАЖ: Но там никто не поднимает, я целый день звоню.
Мохор: Значит надо звонить.
БАЖ: То есть, если пресс-служба не отвечает на звонки, это журналист виноват, что не дозвонился? Или как мне действовать?
Мохор: Дозваниваться, дозваниваться. Может вышла где, или на совещании. Иди на х.., бл..!
До 14:00 5 марта пресс-службе ОО «БАЖ» так и не удалось получить комментарий по поводу инцидента с Александром Дащинским.
Запись разговора с пресс-секретарем Мингорисполкома будет передана в компетентные органы для правовой оценки.
10:05 06/03/2020
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