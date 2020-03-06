"Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный приём к заместителю главы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день — 4 марта.





Дениса Жибуля не будет", — Александр Дащинский пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов. Однако сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, просто не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария отне будет", — рассказал пресс-службе Белорусской ассоциации журналистов.





ОО «БАЖ» обратилось к чиновникам за комментариями, но так и не смогло их получить.





Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию.





После этого ОО «БАЖ» не смогло дозвониться на служебный телефон чиновника. Мы попытались получить комментарий в пресс-службе Минского горисполкома, но всю первую половину дня на телефонные звонки там никто не отвечал.





Представителю ОО «БАЖ» удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сообщила, что находится в отпуске и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего допустила в разговоре грубую нецензурную брань и повесила трубку.









БАЖ приводит расшифровку записи разговора (она естьв редакции):





БАЖ: Добрый день!





Мохор: Здравствуйте!





БАЖ: Елена, правильно?





Мохор: Слушаю Вас.





БАЖ: Это Вас беспокоит Белорусская ассоциация журналистов. Мы пишем материал о том, что вчера журналист «Радио Свабода»…





Мохор: Можно, я вас перебью немножко. Я в отпуске нахожусь.





БАЖ: Я понял. Скажите, пожалуйста, как тогда связаться с пресс-службой?





Мохор: Телефон 218-02-93.





БАЖ: Но там никто не поднимает, я целый день звоню.





Мохор: Значит надо звонить.





БАЖ: То есть, если пресс-служба не отвечает на звонки, это журналист виноват, что не дозвонился? Или как мне действовать?





Мохор: Дозваниваться, дозваниваться. Может вышла где, или на совещании. Иди на х.., бл..!





До 14:00 5 марта пресс-службе ОО «БАЖ» так и не удалось получить комментарий по поводу инцидента с Александром Дащинским.









Запись разговора с пресс-секретарем Мингорисполкома будет передана в компетентные органы для правовой оценки.