ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого









В рекламе ФБР просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами». В качестве иллюстрации к посту прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.





На снимке размещен логотип и аббревиатура FBI и подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». При нажатии на фото открывается страница ведомства, в которой пользователям предлагается обратиться в региональное отделение бюро.







