ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого. Запущенные рекламы доступны на странице ведомства в Facebook.
В рекламе ФБР просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами». В качестве иллюстрации к посту прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.
На снимке размещен логотип и аббревиатура FBI и подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». При нажатии на фото открывается страница ведомства, в которой пользователям предлагается обратиться в региональное отделение бюро.
08:54 06/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение