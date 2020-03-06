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ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого. Запущенные рекламы доступны на странице ведомства в Facebook.



В рекламе ФБР просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами». В качестве иллюстрации к посту прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

На снимке размещен логотип и аббревиатура FBI и подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». При нажатии на фото открывается страница ведомства, в которой пользователям предлагается обратиться в региональное отделение бюро.
РБК
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