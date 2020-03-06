В Екатеринбурге годовщину смерти Сталина отпраздновали салютом

Вечером 5 марта в центре Екатеринбурга местные активисты устроили масштабный десятиминутный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина, сообщает информагентство Znak

«Самый страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине, не должен забываться. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения – если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», – рассказали члены инициативной группы, которые пожелали остаться анонимными.





Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции – Ближней даче. Медицинское заключение подтвердило, что советский вождь умер своей смертью – от кровоизлияния в мозг.





Сталин был инициатором масштабных репрессий 1920-30-х годов, получивших название «Большой Террор». По разным данным, в этот период погибли от 600 тысяч до 1,3 млн человек.



