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Фотофакт: Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"

Александр Лукашенко подарил Валентине Матвиенко букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской и, учитывая пристрастие гостьи к кулинарии, книгу "Смак беларускай кухнi".

фото БелТА

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.
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