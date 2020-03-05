Фотофакт: Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi"
Александр Лукашенко подарил Валентине Матвиенко букет белорусских цветов, икону Святой Валентины Минской и, учитывая пристрастие гостьи к кулинарии, книгу "Смак беларускай кухнi".
фото БелТА
Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.
20:54 05/03/2020
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