фото БелТА





Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.



