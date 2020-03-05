Американский сенатор Элизабет Уоррен отказалась от борьбы
Еще один соперник Трампа отказался от борьбы
Американский сенатор Элизабет Уоррен стала еще одним политиком от Демократической партии США, которая отказалась от дальнейшего участия в президентской гонке. Об этом сообщает CNN.
Фото: Kyle Grillot / Reuters
Решение политиком было принято на фоне провала в «супервторник» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США. Известно, что официально Уоррен объявит об этом позже. На данный момент она не планирует призывать своих сторонников поддерживать другого политика от партии, который смог бы одержать победу в борьбе с действующим президентом Дональдом Трампом.
Уоррен известна левыми взглядами популистского толка. В частности, она выступала за бесплатную медицину и отмену недоступной многим американцам страховки. При этом соперники указывали на ее реальное богатство, кроме того она была замешана в попытке приписать индейское происхождение ради льгот.
От снятия Уоррен может выиграть сенатор-социалист Берни Сандерс, так как их сторонники исповедуют близкие левые убеждения. При этом она старалась предстать менее радикальным политиком, пишет lenta.ru
Помощники Сандерса считают, что у него еще есть шансы на победу, несмотря на провальный «супервторник». В частности, они раскрыли данные о том, что Сандерс может выиграть в пяти из шести штатов, где пройдет голосование на следующей неделе.
Ранее решение приостановить президентскую кампанию принял бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого называют потенциальным соперником президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.
По итогам «супервторника» Байден заручился поддержкой 512 делегатов, Сандерс — 441. Победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. От Республиканской партии в выборах, вероятно, будет участвовать действующий президент США Дональд Трамп. У нынешнего хозяина Белого дома нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.
20:06 05/03/2020
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