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Фотофакт: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко прибыла во Дворец Независимости, где с ней встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На входе спикера Совета Федерации приветствовала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.


Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе визита - встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.


Кроме того, запланированы мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!", возложение венка к стеле "Минск - город-герой". Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
belta.by
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