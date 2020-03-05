Макей: Работать над дорожными картами по "интеграции" смысла нет
Беларусь на данном этапе не видит смысла работать над дорожными интеграционным картами, заявил глава МИД Владимир Макей.
"Давайте (…) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", - заявил журналистам в четверг Минске глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, которого цитирует sputnik.by
Дорожные карты, нацеленные на "углубление интеграции", планировалось подписать в декабре 2019 года - к 20-летию договора о создании "союзного государства".
Однако "интеграторы" споткнулись о 31-ую карту, где речь шла о наднациональных органах и фактически создании нового государства.
В итоге нерешенными остались также вопросы по газу, нефти и налогам.
И если с газом худо-бедно как-то договорились, то нефтяной вопрос до сих пор не решен. А с "оптимизацией" налогового кодекса в Беларуси также решили повременить.
"Белорусский партизан"
16:47 05/03/2020
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