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Матвиенко с Качановой поговорили о выборах и демократии

Выборы в Беларуси и России становятся все более прозрачными, открытыми и демократичными, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с главой Совета республики белорусского парламента Натальей Кочановой.

фото: БелТА

По ее словам, очень полезный формат сотрудничества - это мониторинг выборов, которые проходят в странах СНГ.

"Сегодня наши мониторинговые миссии, не только по нашей оценке, но и по зарубежным оценкам, являются очень профессиональными и очень качественно ведут мониторинг как до выборов, так и сам выборный процесс", - утверждает Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что "с мнением мониторинговых миссий МПА СНГ считаются. Это очень важно, чтобы не было только мнение международных структур, иногда ангажированных, которые по-прежнему считают, что нас надо учить, как проводить выборы и как развивать демократию".

"Если будет заинтересованность у белорусской стороны, на предстоящие президентские выборы мы готовы направить делегацию наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (СНГ), от Совета Федерации, если будет такое приглашение", - сказала спикер.


Она отметила, что в настоящее время и в Беларуси, и в России уже достаточный опыт в проведении выборов, а избирательные системы соответствуют международным требованиям. 

По ее словам, выборы в Беларуси и России становятся все более прозрачными, открытыми и демократичными, пишет sputnik.by

Заметим, что с 1996 года ни одни выборы в Беларуси не были признаны международным сообществом, в то время как наблюдатели от СНГ всегда заявляли о "честных" и "прозрачных" выборах. 
"Белорусский партизан"
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