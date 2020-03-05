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Без свидетелей: Путин и Эрдоган обсудят дела в формате "один на один"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров.

По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один".

В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.

Эрдоган прибыл в Москву вместе с главами МИД, Минобороны, министром казначейства и финансов и главой национальной разведки. 


Как ожидается, лидеры обсудят сирийское урегулирование с учётом обострения ситуации в Идлибе. 

28 февраля в Анкаре заявили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить Идлиб "лицом к лицу".

Ранее состоялись три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, но успехом они не увенчались.
Источник: ria.ru
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