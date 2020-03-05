По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один".





В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.





Эрдоган прибыл в Москву вместе с главами МИД, Минобороны, министром казначейства и финансов и главой национальной разведки.









Как ожидается, лидеры обсудят сирийское урегулирование с учётом обострения ситуации в Идлибе.

28 февраля в Анкаре заявили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить Идлиб "лицом к лицу".





Ранее состоялись три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, но успехом они не увенчались.