Без свидетелей: Путин и Эрдоган обсудят дела в формате "один на один"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров.
По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один".
В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.
Эрдоган прибыл в Москву вместе с главами МИД, Минобороны, министром казначейства и финансов и главой национальной разведки.
Как ожидается, лидеры обсудят сирийское урегулирование с учётом обострения ситуации в Идлибе.
28 февраля в Анкаре заявили, что Путин и Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить Идлиб "лицом к лицу".
Ранее состоялись три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, но успехом они не увенчались.
Источник: ria.ru
13:52 05/03/2020
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