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Фонтаны, бассейны... Появились фото резиденций Лукашенко с высоты

Правда, некоторые детали оказались заблюренными, то есть четко увидеть, что там находится, нельзя. Но кое-что все-таки рассмотреть можно.

Фонтаны, бассейны... Появились фото резиденций Лукашенко с высоты
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Размыты изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости
По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Детализация — высокая, на этих кадрах рассмотреть объекты сверху можно лучше, чем на снимках для других карт, сделанных со спутника. Можно, например, увидеть, как выглядят резиденции Лукашенко, дворики Администрации президента и КГБ, пишет tut.by

В Государственном комитете имущества рассказывают, что общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий — около тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков — 15 сантиметров в одном пикселе. Съемку вели для создания земельно-информационной системы (ЗИС) Минска.


Центр и несколько «засекреченных» зданий

На карте есть несколько заблюренных нечетких мест: так, закрыли здания Министерства обороны в центре города, СИЗО № 1 («Володарка») в Пищаловском замке, Дворец независимости. 

В этом списке и площадка за Дворцом республики — здание управления военной контрразведки КГБ находится рядом с кафе и барами на улице Интернациональной.

Размыты изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости

Дворец независимости на картах тоже рассмотреть нельзя

Но есть и незамазанные любопытные объекты. На проспекте Независимости — дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе большие авто.

В центре есть еще один спрятанный от посторонних глаз двор — на Карла Маркса, 38, при Администрации президента. Его украшает лишь яркая клумба.

Тракторный завод и авиация

Территории Тракторного завода оказались похожими сверху на поле тетриса: видны цеха и техника.

А вот на поле Академии авиации в Чижовке видна небольшая экспозиция самолетов. Можно рассмотреть даже, каким авиакомпаниям они принадлежали.

На территории Национального аэропорта также можно найти узнаваемые самолеты. Например, белый самолет в левом углу выдают цвет флага на хвосте и красные вкрапления на крыльях — уж больно напоминает бывший президентский Ту-154.

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Дрозды и резиденция в Заславле

Одна из резиденций президента в Минске заблюрена, но дачи Лукашенко в Дроздах и Заславле еще доступны для просмотра с карт.

Так, в Дроздах, кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка.

Более компактной выглядит территория в Заславле. Заметили, что с прежнего места исчезла беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она находилась возле сооружения, похожего на бассейн.
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