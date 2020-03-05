Так не достанься же ты никому! Конфискованную технику Полиенко вернули сломанной
Дмитрий и Наста Полиенко пришли в Минский городской суд, чтобы забрать свою технику, которая ранее была конфискована для проведения следственных действий по уголовному делу Дмитрия. Но она оказалась сломанной.
“У нас было четыре ноутбука, винчестер и четыре мобильных телефона, – рассказала “Весне” Наста Полиенко. – Мы решили на месте проверить, рабочая ли она. Сотрудники суда долго мялись. Но мы настояли, и выяснилось, что техника сломана, причем “по-живому”, то есть физически: мы открыли ноутбук, а там клавиатура просто вырвана, как будто они ее били о стену”
В итоге нерабочими оказались все четыре ноутбука и два телефона. Активисты хотели зафиксировать эти повреждения, но сотрудники суда отказались.
Поэтому Дмитрий и Наста оставили технику в Минском городском суде, которому придется составить акт, в связи с чем техника не была забрана владельцем.
“Они не смогут сослаться на то, что все изначально было сломано, так как в материалах уголовного дела Дмитрия была информация, которую “взяли” из этой техники. То есть техника у них была в рабочем состоянии”, – поделилась Наста Полиенко.
Дмитрий Полиенко собирается писать заявление в Следственный комитет о порче имущества.
10:24 05/03/2020
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