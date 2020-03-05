



Такое мнение высказал на пресс-конференции в Москве Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН.









"США будет всесторонне поддерживать белорусскую политическую элиту — экономически и финансово. Непременно даст "зеленый свет" частным инвестициям, чтобы американский бизнес закрепился в стране. Да мы уже весь сценарий наблюдали — в Грузии и на Украине. Они — американцы — хорошо натренировались заполнять малейший вакуум, который появляется на постсоветском пространстве" — говорит Гарбузов.





Ученый особо отмечает, что большинство стран — выходцев из СССР выстроили свою политику: они и отношения с Россией сохранили, и с соседями связи наладили: кто с Турцией, кто с арабскими странами.





"А вот Беларусь, которая ни с кем вокруг себя, по сути, отношений не выстраивала, сейчас начинает разворачиваться от России в сторону США. Методы, которые используют США — экономическое проникновение, инвестиции, так называемая мягкая сила — скоро заработают. И пример Украины для Лукашенко не будет показателем", — считает Гарбузов, которого цитирует российская "Правда"







