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Памятник Ленину стоит у здания Могилёвского облисполкома более 60 лет. Его готовят к 150-летию со дня рождения вождя большевистской партии. Работы должны быть закончены в апреле.