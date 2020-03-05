Цифра дня: на ремонт памятника Ленину в Могилёве потратят 72 тысячи долларов
На ремонт памятника Ленину в Могилёве местные власти потратят 160 742 рубля (72 тысячи долларов).
Сейчас ищется генподрядчик для выполнения работ. На сайте госзакупок объявлены торги, передает "Еврорадио".
Памятник Ленину стоит у здания Могилёвского облисполкома более 60 лет. Его готовят к 150-летию со дня рождения вождя большевистской партии. Работы должны быть закончены в апреле.
09:38 05/03/2020
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