«Поможем Лукашенко уйти!»: Предприниматель из Фаниполя хочет вывести на улицы миллион человек
Что делать тем, кто не верит в оппозицию, но хочет, чтобы бесконечный марафон президентства Александра Лукашенко наконец приблизился к финалу?
По мнению гостя «Беседы» Светланы Калинкиной предпринимателя Владимира Усени, – браться за президентство самому, передает "Белсат".
Предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня долго ждал, что в белорусской политике появится человек, способный изменить мир вокруг себя. Ожидание затянулось, поэтому Усеня сам решил сдвинуть дела в нужную сторону. Сначала думал участвовать в праймериз, потом отказался от процедуры.
Владимир не думает, что он лучше остальных, но признается, что его «просто достало».
09:18 05/03/2020
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