По мнению гостя «Беседы» Светланы Калинкиной предпринимателя Владимира Усени, – браться за президентство самому, передает "Белсат"





Предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня долго ждал, что в белорусской политике появится человек, способный изменить мир вокруг себя. Ожидание затянулось, поэтому Усеня сам решил сдвинуть дела в нужную сторону. Сначала думал участвовать в праймериз, потом отказался от процедуры.





Владимир не думает, что он лучше остальных, но признается, что его «просто достало».



