ОБСЕ выработала рекомендации по проведению выборов в Беларуси

Белорусским властями рекомендуют пересмотреть избирательное законодательство в соответствии с ранее вынесенными БДИПЧ рекомендациями, в том числе в отношении состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов. Также указывается на необходимость внедрить прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, улучшить прозрачность досрочного голосования, пишет TUT.BY





Эксперты БДИПЧ ОБСЕ подчеркнули, что Беларуси нужно привести законодательство, касающееся свободы проведения собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами, обеспечить право отдельных лиц и групп создавать свои политические партии без неоправданных ограничений.





В отчете также содержатся рекомендации по улучшению механизма регистрации кандидатов, чтобы повысить транспарентность процесса и избежать отказов в регистрации в результате незначительных неточностей в поданных ими документах.





Кроме того БДИПЧ ОБСЕ призвало белорусские власти отменить оплату за проведение публичных мероприятий до, во время и после выборов (уже год в Беларуси действуют «тарифы на пикет» — организаторы массовых мероприятий должны оплатить услуги милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время акций — прим. TUT.BY).





Напомним, парламентские выборы в Беларуси прошли 17 ноября 2019 года. По итогам выборов в парламент не попало ни одного оппозиционного кандидата в депутаты.





18 ноября 2019 года наблюдатели от ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». МИД Беларуси ответил ОБСЕ, что «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам». Евросоюз назвал прошедшие выборы «упущенной возможностью»