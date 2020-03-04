Даму бубён затоптали валеты. Сама нарвалась?

Чтобы соискатель статуса единого кандидата мог пройти через сито праймериз – впрочем, без заведомо положительного результата, – ему необходимо собрать некоторое количество подписей, внести некоторое количество денег и получить поддержку совета лидеров принимающих участие в праймериз политических структур, которая может быть обеспечена исключительно через консенсус.





Ну – и?





Часть подписей признана недействительными.





Консенсуса политических структур по поводу кандидатуры госпожи Канопацкой не наблюдается. То есть, быть может, на самом деле он и наблюдается, но не такой, какой был бы желателен самой вполне успешной женщине и экс-депутату.





Анна Канопацкая. Фотография со страницы Анны Канопацкой в «Фейсбуке»





Интересно, а деньги она успела внести – или нет? И если успела, то вернут ли ей их?





Я бы не возвращал, честно говоря. А что? Начало процедуры она прошла – а дальше уж точно все как в романе Агаты Кристи «Десять негритят». Вернее, шестеро. То, что Канопацкую выбило из этой трагикомической гонки без лидера первой, – так никто не виноват. Сама, как говорится, нарвалась. Не называла бы бывших товарищей по партии Толянами-Колянами, авось, консенсус бы сложился в другую сторону.





Хотя – вряд ли. Депутатский мандат нынче – штука непростительная. Тебя выдвинули в полной уверенности, что ты его не получишь – ан карта вдруг легла по-иному. Даму треф уложили козырной в тот момент дамой бубён. А сейчас эту самую даму бубён затоптала толпа валетов разных мастей. Вывели, как говорится, из игры.





Спокойно, Анна Анатольевна, спокойно! В википедии Вы уже застряли как «белорусский политический деятель, предприниматель, юрист». Политическая карьера если не закончилась, то, по крайней мере, приостановилась. Занимайтесь всем остальным – благо, как Вы сами успели наговорить в комментариях к собственной фотографии, Вы – успешны. В послужном списке у Вас было депутатство, у большинства из Ваших оппонентов – нет. Считайте, что этим сердце и успокоится. Правда, Ваш оппонент «Толян» был дважды депутатом, но на это уже почти можно не обращать внимания.









Собственно говоря, а чего мы все хотели? Двадцать лет все кричали, что Лукашенко сформировал оппозицию «под себя». Ну вот, из того, что он там делал «под себя», мы и слепили получившееся. Соперник не угоден? А мы его не зарегистрируем. Под любым предлогом. Тем более что таких предлогов хватает. Не было бы их – все равно не было бы и консенсуса. Ведь его никогда нет.





Всё это зрелище ранее казалось просто скучным и неинтересным. Теперь оно вызывает интерес примерно в той же степени, в какой интересна видеосъемка престарелых панд, толкающих друг друга на площадке Пекинского зоосада, куда не пускают зрителей из-за боязни коронавируса. Они забавны, но никто этого не видит.





Наденем марлевые повязки и откупорим банки с попкорном. Канопацкой уже нет с нами, опасности заразить ее попросту не существует. Остальных тоже не очень жалко, но мы же к ним не приближаемся, правда? Пусть потолкаются. Мацкевич расскажет потом, какие они мудаки.







