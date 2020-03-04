+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку

Что означает отставку всего правительства.

 Решение принято на заседании Верховной Рады, трансляция доступна на YouTube-канале парламента.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters


В начале заседания президент Владимир Зеленский раскритиковал правительство за невыполнение социальных обязательств, в числе которых он упомянул индексацию пенсий и выплату долгов по зарплате. Кроме того, украинский лидер потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных расследований.

Ранее сообщалось, что новым главой Кабмина может стать вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Кроме того, планируется заменить и других министров.


В январе Гончарук попал в скандал с прослушкой секретного совещания, на котором он критиковал президента и называл себя профаном в экономике. Тогда Зеленский заявил, что дает ему второй шанс.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru