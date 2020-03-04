В рейтинге свободы Беларусь находиться между двумя Конго

В ежегодном докладе международной организации Freedom House о свободе в мире Беларусь поставили на 177-е место из 210 стран и территорий (28-е с конца место среди 195 стран), передае т svaboda.org.





Сам доклад 2020 года имеет подзаголовок «Борьба за демократию без лидеров», на обложке - фото протестов в Гонконге.





Согласно докладу, во всем мире демократия сейчас под ударом, и результаты очевидны не только в авторитарных государствах, таких как Китай, Россия или Иран, но и в странах с давними традициями уважения к основным правам и свободам человека.





Прошедший 2019 год стал 14-м подряд, когда ухудшался суммарный рейтинг «Дома свободы». Стран, которые улучшили свои позиции, почти вдвое меньше, чем тех, где свободы стало меньше: 37 против 64.





Из 195 стран (и 15 территорий) свободными назвали 83 страны (и 1 территорию), частично свободными - 63 (и 4), несвободными - 49 (и 1).





Самые свободные





Наиболее свободные - Финляндия, Норвегия и Швеция (у них по 100 баллов: 40 за политические права и по 60 за общественные свободы). Вслед за ними Нидерланды (99), Люксембург, Уругвай и Канада (по 98), Дания, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия (по 97).





Соединенные Штаты отнесли к свободным странам, но они ниже в рейтинге - имеют лишь 86 баллов из 100 (33 за политические права и 53 за общественные свободы). За последние 10 лет США потеряли 8 баллов.





Самые несвободные





Ноль баллов суммарного рейтинга получила Сирия - три балла за общественные свободы и минус три за политические права. Один балл суммарно набрал Тибет, который входит в территорию Китая. По два балла имеют Туркменистан, Эритрея и Южный Судан, три балла - Северная Корея. Вслед за ними - спорная территория Западная Сахара с 4 баллами.





Восточный Донбасс, который находится под контролем самопровозглашенных «ДНР» и «ЦНР», вынесен в рейтинге в отдельный пункт, и имеет пять баллов (минус 1 за политические права, 6 за общественные свободы).





Оккупированный Россией украинский Крым признали чуть более свободным: суммарно 8 баллов (минус 2 за политические права, 10 за общественные свободы).





Беларусь





В рейтинге Freedom House Беларуси дали суммарно 19 баллов: 5 за политические права (столько же, сколько в Арабских Эмиратах, Джибути или России) и 14 за общественные свободы (как в Афганистане, Ираке или Руанде).





Беларусь снова отнесена к «несвободным» странам. Столько же баллов ей давали в докладе 2019 года. В 2018-м давали 21 балл, 2017-м - 20 баллов.





Столько же баллов суммарно дали Эсватини - королевству на юге Африки, которое еще недавно называлось Свазиленд - король изменил название, чтобы не путали со Швейцарией. Там меньше политических прав (1 балл), но больше общественных свобод (18 баллов).





Немного свободнее, чем в Беларуси, во Вьетнаме, России и Республике Конго (20 баллов), чуть меньше свободы в Демократической Республике Конго и