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Советник Эрдогана: Турция воевала с Россией 16 раз и готова снова

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова

Об этом заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Кроме того, советник отметил, что в РФ проживает 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри». Он добавил, что месть Турции будет ужасной.

Так Хакки отреагировал на атаку сирийских ВВС по позициям боевиков в провинции Идлиб в Сирии, в результате которой погибли военнослужащие Турции.

Ранее, 28 февраля пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик объявил, что Турция будет считать сирийские войска «вражескими целями».
Источник: elgezit.kg
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