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В Клайпеду прибыл первый танкер с купленной у трейдеров российской нефтью - Белнефтехим

Первый из двух танкеров с российской нефтью, купленной у трейдеров без премии к цене, прибыл в порт Клайпеды, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В Клайпеду прибыл первый из двух танкеров, вечером он станет на разгрузку", - сказал Тищенко.

Ожидается, что в четверг начнется отправка груза по железной дороге в Новополоцк на ОАО "Нафтан", добавил он.

В середине февраля концерн "Белнефтехим" сообщил о покупке 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве. Белорусская компания по экспорту нефти БНК информировала железные дороги Литвы, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки, а весь груз должен быть доставлен в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что из-за разногласий в цене поставок основные российские НК не поставляют нефть в Беларусь с начала этого года. Поставки нефти из РФ в январе-феврале упали на 76% до 719 тыс. тонн. Белорусские НПЗ с начала года работают с загрузкой 50%.
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