Неожиданный поворот! Канопацкую не зарегистрировали в качестве кандидата на "единого"
В полдень 4 марта в офисе движения "За свободу" был объявлен список политиков, зарегистрированных претендентами на "единого" кандидата в президенты Беларуси от оппозиции.
Участники праймериз, слева направо: председатель ОГП Николай Козлов, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, бывший депутат Анна Канопацкая, заместитель председателя БНФ Алексей Янукевич, сопредседатели БХД Ольга Ковалькова и Павел Северинец
Как передает корреспондент "Белорусского партизана", об этом 4 марта на пресс-конференции в Минске сообщил и.о. руководителя штаба народного голосования Алексей Сигаев.
Из шести претендентов на участие в народном голосовании зарегистрированы пятеро: Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Павел Северинец, Алексей Янукевич и Николай Козлов.
Анне Канопацкой, которая в последнее время развернула активную кампанию в независимых СМИ, не повезло – против нее проголосовали ОГП и БСДП (Грамада).
Поскольку решения штаба принимаются консенсусом, экс-депутат осталась за бортом праймреиз.
Как передает Свабода, в случае нерегистрации «единого» компания будет призывать избирателей к бойкоту выборов. Тот же сценарий предусмотрен в случае массовых репрессий против участников кампании.
Первые встречи в регионах в рамках анонсированных праймериз запланированы уже на ближайшую пятницу 6 марта в райцентре Городок Витебской области (в 17:30 в детской школе искусств).
Голосование за «единого» начнется от 4 марта. Встречи будут проводиться по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям - планируют посетить 56 городов.
Участники кампании в случае фальсификации выборов собираются призывать к перевыборам, а в случае отказа в перевыборах - к национальной забастовке.
За что должен выступать «единый кандидат»?
Полная программа для «единого» еще не составлена. Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен выступать:
за независимость Беларуси,
против диктатуры,
за защиту социальных и экономических прав граждан,
за выход из ОДКБ и договора о «союзном государстве» Беларуси и России,
за вывод иностранных военных объектов из Беларуси,
за развитие белорусского языка и культуры,
за добрососедские и равноправные отношения с Евросоюзом, США, Россией и другими странами,
против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси,
за светскую государство,
Также кандидат должен:
уважать права верующих и выступать с заявлениями, которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество;
принять обязанность немедленно после победы провести конституционную реформу в течение 4 месяцев, свободные парламентские выборы, реформы избирательного законодательства;
пообещать не выдвигаться на второй президентский срок;
поддерживать положения Всеобщей декларации прав человека;
считать, что Александр Лукашенко незаконно удерживает власть и его участие в выборах незаконно.
Кто еще может пойти на выборы?
О президентских амбициях в обход праймериз заявляли руководитель «Народной громады» Николай Статкевич, сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич, руководитель БСДГ Сергей Черечень, председатель ЛДП Олег Гайдукевич. Не собирается уходить на пенсию и действующий глава Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее не исключили своего участия в праймериз также председатель БКДП Александр Ярошук, глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, блогер Сергей Тихоновский. Но заявок они не предоставили.
Напомним, президентские выборы должны состояться в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года.
"Белорусский партизан"
12:23 04/03/2020
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