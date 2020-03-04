Журналисты представляют Беларусь в очень упрощенном виде и несколько примитивно. Однако журналистка Холли Маккей из FoxNews пошла еще дальше и живописала просто лубочный образ страны в Восточной Европе, где живут удивительные люди, а правит ей харизматичный усач, пишет reform.by









Забегая вперед скажем, что основной вывод — США не должны позволить исчезнуть такой замечательной стране, а для этого не нужно быть как Обама, который «во время украинского кризиса нацелил на Россию незаряженный пистолет».





Напомним, FoxNews принадлежит медиаконцерну Fox Corporation, придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США, т.е. «топит» за Дональда Трампа.









Но не это главное!





Читать без слез описание нашей страны не получится даже у самого законченного циника.





«Беларусские дороги и парки сверкают идеальной чистотой без малейшего намека на мусор и граффити. Хамство на дорогах полностью отсутствует, и никто из водителей не сигналит. Пробок на широких проспектах нет, а люди говорят, не повышая голос. Народ вежлив и обходителен, по воскресеньям ходит в церковь, ища там глубокий духовный смысл после краха коммунизма, произошедшего почти 30 лет назад», — делится своими впечатлениями Холли Маккей.





Оказывается, в Минске «всего несколько лет назад открыли торговый центр в советском стиле», а «в ресторанах и общественных местах надо обязательно сдавать в гардероб верхнюю одежду».





Журналистка сходила в столичный цирк и, похоже, это произвело на нее неизгладимое впечатление.





«В стране повсюду сохранились колхозы, равно как и государственные организации типа цирка, где выступают многочисленные животные, показывающие разнообразные трюки», — делится увиденным автор FoxNews и добавляет, что американские защитники животных были бы наверняка шокированы.





Очень хорошо получилось передать американской журналистке быт и нехитрые развлечения, которые могут позволить себе «вежливые и обходительные» беларусы.





«Вечера люди проводят в барах, угощаясь водкой, а лето в загородных домах, которые называются «дачами». Зимой народ любит кататься на коньках, и это один из самых популярных видов досуга. А еще беларусам нравится играть в хоккей, который считается любимым увлечением Лукашенко», — объясняет она.





Кстати, похоже единственный день, когда беларусы были по-настоящему «взволнованы и удивлены» — это день открытия «Золотых Ворот» (так иногда называют логотип «Макдональдса»). Тогда жители нашей страны смогли почувствовать звездно-полосатый вкус.





Рассказала журналистка и о технологическом рывке, о смертной казни и эксцентричном «последнем диктаторе Европы», который носит свои фирменные усы и оставил «жену Галинку» в селе далеко от столицы, а сам появляется на публике с юными красотками.





Холли Маккей съездила в Новогрудок и познакомилась с кровавой историей Беларуси, пережитой во время Второй мировой войны. Естественно, речь зашла о предках зятя Дональда Трампа — семье Джареда Кушнера, бабушка которого «совершила смелый побег из гетто через вырытый подземный ход».





«По этой причине фамилия Кушнер пользуется в Беларуси большим уважением. А саму женщину помнят и считают хранительницей памяти о Холокосте», — пишет Холли Маккей.





Вспоминает журналистка и Чернобыльскую трагедию, от которой больше других пострадали беларусы.





Далее она переходит к описанию санкций в отношении Беларуси и ее властей и объясняет, что они наложены за «притеснения населения внутри страны». При этом Беларусь «входит в первую десятку государств с самым низким уровнем преступности и общественных беспорядков», отмечает журналистка, явно увязывая эти два факта.









В целом, создается впечатление, что автор статьи ставит под сомнение необходимость продолжения санкционного режима в отношении маленькой страны, которая находится под давлением соседней России и при этом «пытается действовать самостоятельно в глубоком тылу России в Центральной Азии».