Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск

Борис Джонсон намерен взять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Симондс этим летом. Согласно законодательству, он имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка, пишет намерен взять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершейэтим летом. Согласно законодательству, он имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка, пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.





При отсутствии Джонсона правительство может возглавить первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб





Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущем пополнении в семье.