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Борис Джонсон уйдет в декретный отпуск

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пойти в декретный отпуск после рождения ребенка у его партнерши Керри Саймондс.

Борис Джонсон намерен взять родительский отпуск после рождения ребенка вместе со своей партнершей Керри Симондс этим летом. Согласно законодательству, он имеет право на две недели отпуска в связи с рождением ребенка, пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

При отсутствии Джонсона правительство может возглавить первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб

Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущем пополнении в семье.
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