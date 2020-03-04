Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе после катастрофы МН17
Командующий сухопутными войсками Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что армия Нидерландов готовила военную операцию в Украине с применением морской пехоты после крушения рейса МН17 в 2014 году.
Об этом сообщает De Telegraaf.
Военные должны были защитить сбор улик и останки погибших.
«Вопрос был такой: у нас есть место катастрофы, на которое мы не имеем доступа. Как можно обеспечить возвращение останков погибших? Разрабатывались различные типы операций. От осторожного до очень жесткого», — заявил Вайнен.
Он отметил, что руководство армии сменило планы в последний момент, когда морскую пехоту уже поспешно возвращали с учений в Португалии.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.
В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.
В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.
Источник: "Новое время"
09:10 04/03/2020
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